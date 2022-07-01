ليفربول يعلن تجديد عقد محمد #صلاح براتب خيالي

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الجمعة، تجديد عقد النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز والذى ينتهى في يونيو من العام المقبل 2023.

وأصدر نادى ليفربول بيانا رسميا ذكر فيه، "يسر نادى ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي".

في السياق، كشفت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن ليفربول منح نجمه المصرى محمد صلاح الراتب الأعلى فى تاريخه، بقيمة 350 ألف إسترليني أسبوعياً، بعدما جدد عقده اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن العقد الجديد الذى وقعه النجم المصرى محمد صلاح مع ناديه ليفربول لمدة 3 سنوات، لتستمر المسيرة الناجحة للفرعون المصرى مع الريدز، والتى بدأت منذ عام 2017، قادما من روما الإيطالي.