مجلس التعاون يشيد بإعلان المملكة عن حزمة من المشاريع التنموية باليمن

أشاد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان المملكة العربية السعودية عن حزمة جديدة وهامة من المشاريع التنموية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 400 مليون دولار، إضافةً إلى 200 مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء؛ لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته، والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، خلال استقبال سموه من قبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية.

وثمن الأمين العام الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي كافة من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون مع الشعب اليمني ووقوفها معه لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والسلم والأمن والتنمية في كافة المجالات.