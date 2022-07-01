الجيش الأوكراني يعلن تعرضه لنيران كثيفة من الجانب الروسي

قصفت قوات المدفعية الروسية مواقع الجيش الأوكراني على طول خط المواجهة بأكمله في شرقى وجنوبى البلاد.

وجرى إدراج عشرات المواقع في مناطق خاركوف ودونيتسك ولوجانسك وميكولايف وخيرسون في تقرير هيئة الأركان العامة الأوكرانية الذي نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" اليوم الجمعة.

وذكر التقرير أن طائرات ومروحيات نفذت هجمات متفرقة.

وصدت الوحدات الأوكرانية هجومًا روسيًا على مصنع للجيلاتين بالقرب من مدينة ليسيتشانسك الصناعية في منطقة لوجانسك.

ولم ترد أي تفاصيل بشأن ما حدث في آخر بلدة خاضعة للسيطرة الأوكرانية في المنطقة.

تدافع أوكرانيا عن نفسها ضد التوغل الروسي منذ أكثر من أربعة أشهر.