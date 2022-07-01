«الصحة» تكشف أعراض الإصابة بالعدوى الفيروسية

كشفت وزارة الصحةُ عن سبب الإصابات الشائعة بنزلات البرد هذه الأوقات، وهو ما يسمى بالـعـدوى الفيروسيـة.

وأوضحت: تُوْجُدُ فيروسات مُسبِّبة للزكام ونزلات البرد الشائعة، وأبرز الأعراض التي تظهرُ عند الإصابة بنزلة البرد هي سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والسـعـال، والـعـطـاس الـمـتـكـرر، والـصـداع، والإرهاق، مشيرة إلى أن الشخص يمكنُ أن يصابَ بنزلة برد في أي وقت من فصول السنة، حيث تمتدُ الأعراضُ من 7 – 10 أيام.

وأكدت أنه يجبُ زيارةَ الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة أما الأعراض الطفيفـة غالبا تـزول دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، مشيرة إلى أن هناك أكثرَ من عشرين نوعاً مـن الـفيـروسـات الـمسببة للـزكـام ونـزلات الـبـرد ومـنها الفيروس الأنفي (راينو) الذي ينتشرُ عادةً في فصلي الربيع والخريف، وفيروس نظير الإنفلونزا البشرية يتسببُ بأعراضٍ شبيهةٍ جدًا لأعراض الإنفلونزا، ويوجـدُ من هذا الفيروس أربعة فصـائـل، أحدهـمـا ينتشر في بدايـة فـصـل الـصيـف، ويُوجَدُ طوال الـعـام، والفيروس المخلوي التنفسي وهو يصيـب عـادة الأشخاص الأصغر سنا، وقـد يسبب أعراضا تشبـه أعراض الربو، وقد يستدعي التنويمَ ومـوجـود فـي أغلـب أشهر السنـة، ولـكـن عالمياً تزدادُ الإصابة به في فصل الخريـف.