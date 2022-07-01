جرعة تخديرية غير ناجحة.. مطار الملك خالد للمسافرين: راجعوا أمتعتكم وأصدروا البطاقات إلكترونيا

تعمل إدارة مطار الملك خالد في الرياض، على احتواء أزمة تكدس المسافرين والبضائع بالمطار، من خلال تهدئة المسافرين وطمأنتهم.

وحاولت إدارة المطار زج المسافرين كمتهمين في أزمة التكدس المستمرة، من خلال الإشارة الضمنية إلى أنه لا يوجد أزمة وأن الإجراءات الخاطئة من بعض المسافرين أحد أسبابها.

ووجهت الإدارة عبر حسابها عبر "تويتر" رسائل متتابعة للمسافرين، قائلة: "ضيوفنا الكرام المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نود لفت عنايتكم بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم خدمة أكثر من 87 ألف مسافر (قدوم ومغادرة) تزامنا مع بدء موسم الصيف عبر جميع صالات المطار من دون إلغاء لأي رحلة".

وطالبتهم بإحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية حسب متطلبات الوجهة، وتأكيد حجز الرحلة مع الحضور للمطار بوقت كاف للرحلات الداخلية ساعتين والدولية 3 ساعات.

وقالت: "أي وثائق سفر قد تحتاجها مثل التأشيرات والجواز الصحي أو فحص PCR حسب متطلبات الوجهة والتأمين الطبي للأطفال تحت 12 عاما".

واختتم توجيهاتها برسالة: "خدمة المسافرين وراحتهم تعد أولوية قصوى لدينا، وسنقوم بتحديثات مستمرة للركاب من خلال قنواتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال الحاجة إلى تغيير أو إلغاء الحجز، يرجى التواصل مباشرة مع الناقل الجوي لمعرفة الحقوق الخاصة بالمسافرين".

يذكر أن أزمة تكدس المسافرين تتكرر في هذا الوقت من كل عام مع بدء موسم الصيف.