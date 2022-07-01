أمريكا ترسل لأوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ أرض/جو

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ ناسامز أرض/جو وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمتر ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، أمس الخميس في مدريد عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي تركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقدم البنتاجون تفاصيل أكثر اليوم الجمعة مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

وتهدف المساعدات الأمريكية الجديدة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية بينما تواجه قصفا مكثفا بالمدفعية الروسية الثقيلة. تأتي الحملة الروسية المتصاعدة المتمثلة في هجمات بالصواريخ بعيدة المدى على المدن الأوكرانية في الوقت الذي حققت فيه قواتها مكاسب على الأرض في الشرق من خلال هجوم شرس في محاولة لإرغام كييف على التخلي عن إقليمين للانفصاليين.

وبعد أحدث شحنة من المساعدة العسكرية تكون الولايات المتحدة قد تعهدت لأوكرانيا بأسلحة تقترب قيمتها من 6.9 مليار دولار منذ دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير.