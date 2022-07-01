أخبار دوليّة

عاجل.. #هزة_أرضية تضرب الإمارات

2 يوليو 2022 · < 1 minute
زلزال -رمزية
زلزال -رمزية

شعر سكان مناطق مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل قليل، بهزة أرضية شديدة.