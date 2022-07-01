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عاجل.. #هزة_أرضية تضرب الإمارات
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أخبار دوليّة
عاجل.. #هزة_أرضية تضرب الإمارات
2 يوليو 2022
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زلزال -رمزية
شعر سكان مناطق مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل قليل، بهزة أرضية شديدة.
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