رئيس #الطائي: #الأهلي عملاق وسيعود وسيظل من الأربعة الكبار

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تركي الضبعان، رسالة إلى جماهير الأهلي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال رئيس الطائي: “الأهلي ضمن الأربعة الكبار، إذا بتقييم من ناحية الترتيب مرة التعاون مرة الفتح، يعني إذا توج الفتح بلقب الدوري نبعد أحد من الكبار، يبقى الأربعة الكبار، وش هذه الفلسفة”.

وتابع تركي الضبعان خلال تصريحاته لبرنامج في أسبوع MBC قائلًا: “من صغرنا نلعب أشبال وناشئين وفريق أول على الأربعة الكبار، الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي”.

وأضاف: “ما حدث للراقي مثل الرجفة وسيعود عملاق وفريق كبير وهذا لا يقلل منه، هذه السنة حدث هبوط وسيعود وسيرجع، الأمر كله 8 شهور، الحزن الذي يخيم على الجماهير آلمني جدًّا، ما حدث إسراف بالحزن يجب النهوض، سيعود للتحليق مجددًا”.