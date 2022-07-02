مطار_الدمام يعلن عودة الحالة التشغيلية لوضعها الطبيعي.. ويعتذر للمسافرين

أكدت شركة مطارات الدمام، أن الحالة التشغيلية لمطار الملك فهد الدولي عادت لوضعها الطبيعي بعد زيادة أعداد العاملين من قِبل شركات مزودي الخدمة؛ وتم خدمة أكثر من 50 ألف مسافر (قدوم ومغادرة).

وأوضحت الشركة أنه لتسهيل إجراءات السفر خلال فترة الذروة الحالية يجب على المسافرين التأكد من اتباع الإجراءات الآتية: إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية حسب متطلبات وجهتك، إحضار وثائق السفر الإضافية حسب متطلبات الوجهة مثل (تأشيرة السفر، والجواز الصحي، وفحص فيروس "كورونا"، والتأمين الطبي للأطفال تحت عمر 12 عامًا).

وشدَّدت على كل المسافرين بضرورة إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة إلكترونيًّا عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق شركة الطيران الخاصة بك، قبل الوصول للمطار، والتأكد من توافق أمتعة السفر مع الوزن المسموح به في تذكرة السفر.

كما طالبت المسافرين بالحضور للمطار على الرحلات الدولية قبل 3 ساعات، وعلى الرحلات الداخلية قبل ساعتين من موعد الرحلة، مؤكدة أنه يقتصر دخول صالة المطار على المسافرين فقط.

وقدمت الشركة الاعتذار للمسافرين عما تسبَّب لهم من إزعاج، مؤكدة أن خدمة وراحة المسافرين أولوية قصوى لديها، وأنه سيكون هناك تواصل مع المسافرين من خلال قنواتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال الحاجة إلى تغيير أو إلغاء الحجز يُرجى التواصل مباشرة مع الناقل الجوي لمعرفة الحقوق الخاصة بالمسافرين.