« #الحج» توضح كيفية استرجاع المبلغ عند إلغاء الحجز

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه في حال إلغاء الشخص الذي تم ترشيحه للحج من داخل السعودية، للحجز، فإن خدمة استرجاع المبلغ تتم بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المرشحين.

وشددت الوزارة على أنه في حال عدم سداد المترشح للحج لرسوم الباقة يتم إلغاء الفاتورة تلقائيا وترشيح متقدم آخر، مؤكدة أنه يمكن للمترشح إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغائه، ولا توجد خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين.

وشددت على أنه يمكن للمترشح المتقدم الرئيسي للحج إلغاء أحد المرافقين بعد إصدار الفاتورة، وأنه لا يمكن إعادة إضافة المرافق مرة أخرى، وسيتم إصدار فاتورة محدثة، منبهة من لم يُحالفهم الحظ في القرعة الإلكترونيّة، إلى أنه ستكون لديهم فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة.

يذكر أنه يشترط على المترشح للحج من داخل السعودية استكمال التحصين بأحد لقاحات «كوفيد-19» المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية) لأداء الحج.