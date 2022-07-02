‏5 قتلى و 19 إصابة إثر ثلاثة زلازل جنوب ‎#إيران ‎

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ وأصيب 19 بجروح إثر ثلاثة زلازل تجاوزت شدّتها 6 درجات ضربت جنوب إيران فجر السبت؛ حسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وذكرت الوكالة أنّ "3 زلازل بقوّة 6,1 و6,1 و6,3 "على مقياس" ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب البلاد، فجر اليوم السبت".

ونقلت الوكالة عن محافظ هرمزجان، مهدي دوستي، قوله: إنّ "الهزات القويّة والعشرات من التوابع أدّت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير".

وأوضح أنّ "غالبيّة الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمّرت الزلازل معظم منازلها".

وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي ذكر في وقتٍ سابق أنّ زلزالًا ضرب منطقة تقع على بُعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.