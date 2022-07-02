ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 إلى 192 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات السبت 2 يوليو 2022، رغم عطلة الأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 218.87 ريال (58.33 دولار) مقابل 216.99 ريال (57.83 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 191.51 ريال (51.04 دولار) مقابل 189.87 ريال (53.01 دولار) خلال تعاملات أمس.

وانتعش سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 164.15 ريال (43.75 دولار) مقابل 162.74 ريال (43.37 دولار)، خلال تعاملات اليوم السابق.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.67 ريال (34.02 دولار) مقابل 126.58 ريال (33.73 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 109.43 ريال (29.16 دولار) مقابل 108.49 ريال (28.91 دولار)، أمس.

وصعد سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6807 ريالا (1814 دولارا) كما انتعش سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية إلى 1532 ريالا (408.31 دولار) مقابل 1519 ريالا (404.82 دولار) خلال تعاملات أمس.