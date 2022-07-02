بـ46 درجة مئوية.. #الأرصاد: الرياض والأحساء الأعلى حرارة و3 مدن تسجل أدنى درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينتا الرياض والأحساء أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، بينما تسجل مدن أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة بـ20 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر» أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الرياض والأحساء 46 درجة مئوية، والدمام والخرج وشرورة ووادي الدواسر 45، ورفحا وحفر الباطن 44 مئوية.

ومكة المكرمة وبريدة والدوادمي والمجمعة 43، والمدينة المنورة وعرعر وسكاكا 41، وحائل ونجران وبيشة والعلا وينبع 40، وجدة 39، وجازان 38، وتبوك 37، والطائف 35، وأبها والباحة 32 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة وطريف 20 درجة مئوية، وحائل 23، وتبوك 24، وعرعر وسكاكا والطائف 25، وبريدة والعلا وينبع 26، ونجران 27 مئوية.

وجدة 28، والمدينة المنورة والرياض وحفر الباطن 29، ومكة المكرمة 30، والدمام وجازان 31، والأحساء 32 مئوية.