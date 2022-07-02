أخبار دوليّة

#الدفاع_الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” و19 مسيرة

متابعات الوئام
2 يوليو 2022 · < 1 minute
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف

أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على كافة المحاور، وأكدت إسقاط طائرة من طراز "ميغ-29" فوق مقاطعة نيكولايف، إضافة إلى إسقاط 19 مسيرة في مناطق متفرقة.

وكشفت وزارة الدفاع ، عن قصف قاعدة أسلحة ومعدات أوكرانية في خاركيف .

وأشارت الدفاع الروسية إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 في منطقة ميكولايف.

وكشفت ‏الدفاع الروسية، عن تدمير 5 مواقع قيادية للقوات الأوكرانية في دونيتسك وميكولايف ومستودعات ذخيرة في زابوروجيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 4 مجموعات من راجمات الصواريخ و 39 منصة قيادة أوكرانية

 

 