الدفاع_الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” و19 مسيرة

أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على كافة المحاور، وأكدت إسقاط طائرة من طراز "ميغ-29" فوق مقاطعة نيكولايف، إضافة إلى إسقاط 19 مسيرة في مناطق متفرقة.

وكشفت وزارة الدفاع ، عن قصف قاعدة أسلحة ومعدات أوكرانية في خاركيف .

وأشارت الدفاع الروسية إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 في منطقة ميكولايف.

وكشفت ‏الدفاع الروسية، عن تدمير 5 مواقع قيادية للقوات الأوكرانية في دونيتسك وميكولايف ومستودعات ذخيرة في زابوروجيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 4 مجموعات من راجمات الصواريخ و 39 منصة قيادة أوكرانية