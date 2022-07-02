سلسلة انفجارات تضرب قاعدة للحرس الثوري الإيراني بطهران

هزت سلسلة انفجارات متتالية، قاعدة "مالك الأشتر"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في العاصمة طهران، في الساعة 21:15 بالتوقيت المحلي، من مساء يوم الأول من يوليو، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية.

وكشفت مواقع تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق"، أن القاعدة تعرضت لهجوم، من قبل ما وصفتها بـ"وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق".

وفي نفس وقت الانفجار، نشرت وكالات أنباء مقربة من الحرس الثوري الإيراني، أنباء عن حريق في مركز عسكري للجيش الإسرائيلي بالقرب من مدينة "رام" شمال إسرائيل.

وتحمّل إيران، إسرائيل، مسؤولية الاغتيالات والوفيات المشبوهة للمسؤولين العسكريين والنوويين الأخيرة، إضافة إلى العديد من ضباط سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري.