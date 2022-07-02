قراصنة كوريا الشمالية وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة

كشفت شركة تحليلات عن احتمال لأن يكون المتسللون الكورييون الشماليون، الذين ترعاهم الدولة، وراء سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، عبر ثغرة فيما يعرف بـ"جسر سلاسل الكتل".

وأوضحت أن المتسللين استهدفوا جسر بلوكتشين، الذي طورته شركة Horizon الأمريكية الناشئة في مجال التشفير، وأن معظم الأموال تم تحويلها على الفور إلى عملة "إيثر" المشفرة.

وبينت أن المتسللين بدأوا في غسل الأصول المسروقة من خلال "تورنادو كاش"، وهي ما يسمى خدمة "الخلط" التي تسعى إلى إخفاء أثر الأموال، مشيرةً إلى إرسال نحو 39 مليون دولار من عملة إيثر إلى "خلاط النقود".

وقالت: إن الطريقة التي تم بها تنفيذ الهجوم وما تلاه من غسيل للأموال، يحملان عددًا من أوجه التشابه مع سرقات تشفير سابقة يُعتقد أنها من نفس المجموعة المعروفة باسم " Lazarus".

من ناحيتها، نفت كوريا الشمالية ضلوعها في هجمات إلكترونية في الماضي، بما في ذلك خرق بيانات عام 2014 استهدف شركة سوني بيكتشرز.