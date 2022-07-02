العظمى 43.. حالة الطقس اليوم بالمشاعر المقدسة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة بالمشاعر المقدسة، اليوم السبت.

وأوضح أن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 43 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 30، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 29، والعظمى في عرفة 43، والصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 43 درجة في العظمى، و30 بالصغرى.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران، والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان.

وتكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.