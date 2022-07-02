الإمارات ترسل مستشفى ميدانيا لإغاثة متضرري زلزال أفغانستان

أرسلت الإمارات ثلاث طائرات تحمل مستشفى ميدانيا متكاملا يضم 75 سريرا على مساحة 1000 متر مربع و غرفتي عمليات مزودتين بأحدث المعدات الطبية و الأجهزة لتقديم الإغاثة لمتضرري الزلزال في أفغانستان .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت أن ذلك يأتي في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي تواصل الإمارات تسييره لدعم الأوضاع الإنسانية ومساعدة المتضررين إثر تداعيات الزلزال.

كما أرسلت الإمارات 16 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى و تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وجه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من زلزال أفغانستان.

وقال سفير الإمارات لدى أفغانستان عيسى سالم الظاهري إن إرسال المستشفى الميداني والمساعدات الطبية يأتي في إطار دعم ومساندة الجهود المبذولة لتحقيق سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية للمتأثرين جراء الزلزال الذي شهدته أفغانستان والمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم الصحية.

و أشار إلى أن دولة الإمارات أرسلت مؤخرا طائرة مساعدات تحمل 30 طنا من المواد الغذائية العاجلة ضمن الجسر الجوي الإغاثي لضحايا الزلزال في أفغانستان لدعم الوضع الإنساني و الإسهام في سد العجز في المواد الغذائية لشريحة كبيرة من الأسر المتضررة من الزلزال خاصة الأطفال والنساء.