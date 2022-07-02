برشلونة يعلن ميزانية الصفقات للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، السبت، أن نادى برشلونة اقترب من تحقيق انفراجة مالية فى سوق الانتقالات الصيفية الجارية، استعداداً للموسم الكروى الجديد 2023، بعدما حصل على 207.5 مليون يورو، قبل يومين، نظير بيع جزء من حقوق بث مبارياته.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إدارة البارسا تعمل حالياً على بيع 15% من حقوق البث التليفزيوني مقابل 400 مليون يورو.

ويسعى برشلونة لإتمام هذا الأمر قبل 17 يوليو الجارى، وهو الموعد الذى ستبدأ فيه جولة البلوجرانا فى الولايات المتحدة الأمريكية، تحضيرا للموسم المقبل.