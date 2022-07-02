صفقة كبرى على أبواب مانشستر يونايتد الموسم الجديد

ذكرت تقارير صحفية عن اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع الهولندي، فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة هذا الصيف ،وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق، حيث يمتلك اللاعب صاحب الـ25 عامًا، عقدًا رفقة النادي الكتالوني ينتهي في يونيو 2026.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو،المتخصص في سوق الانتقالات ، عبر حسابه الشخصي على تويتر عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الشياطين الحمر من أجل الحصول على خدمات النجم الهولندي ، قائلا :"تم الاتفاق منذ أكثر من يومان بين مانشستر يونايتد وبرشلونة بخصوص فرينكي دي يونج على وذلك للحصول على خدمات اللاعب بقيمة 65 مليون يورو ، ولكن سيتم مناقشة هيكل الوظائفالإضافية بقيمة 20 مليون يورو".