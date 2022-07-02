إنتر ميلان يعلن التعاقد مع مخيتاريان لاعب روما

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا صانع الألعاب الأرميني هنريخ مخيتاريان، قادمًا من فريق إيه إس روما، في صفقة انتقال، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

ولم يكشف النادي في بيانه، عن مدة العقد، إلا أن تقارير صحفية، أشارت إلى أن مخيتاريان، وقع عقدًا مع «نيراتزوري» يمتد لموسمين.

وتعد صفقة مخيتاريان، هي السادسة لإنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كل من الأرجنتيني خواكين كوريا (قادمًا من لاتسيو)، والألماني روبين جوسنيس (قادمًا من أتالانتا)، الحارس الكاميروني أندريه أونانا (قادمًا من أياكس الهولندي)، والبلجيكي روميلو لوكاكو (على سبيل الإعارة من تشيلسي)، وكريستيان أسلاني (على سبيل الإعارة من إمبولي).

ولعب النجم الأرميني – البالغ من العمر 33 عامًا – مع روما، منذ صيف عام 2019، عندما انضم إليه معارًا من أرسنال، قبل أن ينتقل إلى فريق العاصمة الإيطالية، بشكل دائم، في صيف عام 2020، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الإنجليزي.

وشارك مخيتاريان، مع روما، في 117 مباراة مع روما، خلال الموسم الماضي (في كافة المنافسات)، سجل خلالها 29 هدفًا.