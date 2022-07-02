التمر والسوائل أبرزها.. 15 نصيحة غذائية لضيوف الرحمن

قدّمت د.دانا الحمودي، عدة نصائح غذائية لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج، منها الحرص على تناول 3 حبات تمر أو رطب يوميًا؛ لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفائدة العالية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير.

وأشارت إلى ضرورة شرب الماء بكميات كافية "12 كوبًا يوميًا"، وإضافة القليل من الملح للطعام؛ للوقاية من خسارة السوائل والصوديوم وهبوط الضغط الناجم عن التعرض الزائد للشمس.

ودعت إلى تناول الأطعمة الغنية بالسوائل، كالبطيخ الأحمر، والبرتقال، والخيار، التي تساعد على زيادة ترطيب الجسم، وتناول شاي الأعشاب دون إضافة السكر، وكوب لبن زبادي يوميًا، مع ملعقة عسل صغيرة.

ولفتت إلى أهمية إضافة الكركم للطعام، وأن العديد من الدراسات أثبتت احتواء الكركم على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، والمواد المضادة للفيروسات والجراثيم والفطريات، بالإضافة لاحتوائه على خصائص مضادة للسرطان والمواد المضادة للالتهابات.

وأكدت أهمية تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم كالموز، الذي يساعد على خفض ضغط الدم، والوقاية من الجلطات الدماغية، والحرص على تناول البروتين الخالي من الدهن يوميًا، وتناول التفاح المقشور والبيض في وجبة الإفطار أو العشاء.

ولفتت إلى ضرورة الحرص على تناول حبة تين مجفف، يليها ملعقة طعام زيت زيتون يوميًا على الريق، حيث إن تناول التين مع وجبة الإفطار يساعد على تنشيط الجسم.

وطالبت بإضافة الشوربة للنظام الغذائي اليومي، وكبديل عن السلطة؛ للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي أو التعرض لحالات التسمم الغذائي، وتجنب الأطعمة المقلية، والوجبات السريعة، والأطعمة الدسمة، وتجنب الأطعمة الغنية بالألياف، كالبقول والفاصوليا والحبوب والفول؛ للوقاية من تلبك الأمعاء.

وشددت على ضرورة تجنب تناول الحليب؛ للوقاية من مشاكل الهضم، خاصة عدم تحمل اللاكتوز، ناصحةً بتناول حبة "بروبايوتكس" يوميًا.