إنقاذ حاج إيراني من ذبحة صدرية حادة

أنقذ فريق طبي في طوارئ مدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة، حاجًا إيرانيًا، في العقد السادس من العمر، من ذبحة صدرية حادة، تعرض لها خلال توجهه الى الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة.

وأوضحت وزارة الصحة أن مدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، استقبلت حالة الحاج الإيراني الذي كان يعاني من ألم حاد في الصدر، وأجرى الفريق الطبي قسطرة تشخيصية عاجلة، مع فحوصات كاملة، وأشعة مقطعية أظهرت نتائجها وجود انسداد أكثر من شريانين في القلب سببت له ذبحة صدرية حادة.

وقرر الفريق إجراء عملية قلب مفتوح، إلا أن المريض رفض هذا الإجراء الطبي، وبعد التشاور مع طبيب حملته للحج، تقرر تركيب دعامات للشرايين المتضررة، وتماثل المريض للشفاء وهو حاليًا يتمتع بصحة جيدة، وبصدد الخروج والانضمام الى حملته لإكمال مناسك الحج.