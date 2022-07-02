مودريتش يكشف مفاجأة عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

أكد لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى، أنه من المحتمل انضمام النجم الشاب كيليان مبابي لصفوف الفريق الملكى فى السنوات القليلة المقبلة. وقال مودريتش فى تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية، "قرر مبابي الاستمرار، وهذا حقه، وهو يعيش الآن مع هذا القرار، الحياة تستمر اعتقدنا جميعًا أنه سيأتى إلينا ولم يحدث، والآن ماذا حسنًا، لن نقوم بانتقاده دائماً مبابي لاعب رائع، لكن لا يوجد لاعب أهم من النادى الذى سيبقى فوق كل لاعب".

وأضاف مودريتش، "من المحتمل أن يأتي مبابي فى غضون سنوات قليلة، هكذا يبدو الأمر بينه وبين ريال، من المحتمل أن يتبع مبابي رغبته القديمة فى اللعب مع ريال مدريد بقدر ما يبدو الآن، خاصةً بعد إحباط الجمهور، العلاقة تبدو مقطوعة ولكن يمكن أن يحدث أي شيء".

وتحدث مودريتش عن رحيل راموس عن الريال قائلا، "رحيل لاعب تشاركت معه سنوات ناجحة أمر مؤلم للغاية، بعد تسع سنوات من العمل سويًا رحل راموس، منذ اليوم الأول الذي كان فيه قريبًا منى، ساعدنى على التكيف مع ريال مدريد وشجعني وآمن بإمكانياتي، أصبحنا أصدقاء حميمين، وقمنا بجلسات عائلية معًا، وقضينا الصيف معًا".