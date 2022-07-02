اعتماد ضوابط العمل القضائي عن بُعد .. #عاجل

أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف اليوم قرارًا يقضي باعتماد ضوابط العمل القضائي عن بُعد كأسلوبِ عمل جديد في محاكم ديوان المظالم ، بعد إقرار مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم مبدأ العمل عن بُعد في العمل القضائي .

يأتي ذلك نتيجةً لما تحقق من نجاح ملموس لسير الأعمال القضائية عن بُعد التي اعتمدها ديوان المظالم في كل تعاملاته أثناء جائحة كورونا، موفراً لها أحدث التقنيات والنظم الرقمية والإدارية.

كما كلّف القرارُ الذي أصدره معالي رئيس ديوان المظالم الإدارةَ العامة للتفتيش القضائي بدراسة هذه الضوابط بعد ستة أشهر من تطبيقها ورفع التوصيات اللازمة حيالها بما يضمن قياس أثر التطبيق في جودة العملية القضائية .

ويحرص ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ د. خالد اليوسف على مواكبة كل ما من شأنه تطوير إجراءات العمل وحوكمتها وتهيئة بيئة العمل الملائمة لسير العملية القضائية في ديوان المحاكم ومحاكمه، سعيًا منه للتيسير على المستفيدين من خدمات ديوان المظالم ، ولتحقيق الإنجاز المجوّد للوصول إلى عدالة ناجزة.