العراق: الطيران التركي يقصف محافظة دهوك

أفادت مصادر مطلعة في إقليم كردستان العراق بأن طائرات تركية قصفت منطقة سورا سكيري بقضاء العمادية في محافظة دهوك شمالي البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن "الغارات الجوية التركية جاءت ردا على قصف مقاتلي (حزب العمال الكردستاني)، لقاعدة تركية بمنطقة شيلادزي في المحافظة العراقية".

ونوهت المصادر إلى أن "أضرار القصف التركي غير معروفة حتى الآن".

من جهته، أشار شاهد عيان، إلى أن "الطائرات التركية قصفت منطقة سورا سكيري بالقرب من قرية سكير بقضاء العمادية مساء السبت"، وأن "المنطقة تتعرض للقصف منذ أكثر من 3 أسابيع".

وتستمر القوات التركية بقصف مناطق في الإقليم، إذ قصفت طائرات الجيش سلسلة جبال متين بمحافظة دهوك الخميس الماضي.

وأطلقت تركيا 4 عمليات عسكرية منذ عام 2020 ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في إقليم كردستان العراق، وكانت أخرها عملية "المخلب – القفل"، والتي أعلن عن انطلاقها في أبريل الماضي.

من جهته، أعلن محافظ دهوك، علي تتر، في وقت سابق، أن "التوترات بين الحزب والجيش التركي، على مدار 30 عاما الأخيرة، أسفرت عن إخلاء نحو 330 قرية تابعة لمحافظة دهوك من سكانها".