ترامب يفكر في إعلان ترشحه للرئاسة الأمريكية 2024 خلال أيام.. واستطلاع يرجح فوزه

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يفكر بقلق فى الوقت الذى ينبغى فيه أن يعلن عن ترشحه للرئاسة فى 2024، وهو القرار الذى أصبح أكثر إلحاحا مع محاولته استعادة السيطرة على صورته بعد سلسلة من المعلومات الكاشفة الضارة من قبل لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس.

وعلى مدار الأسبوع الماضى، أخبر ترامب زملاءه أنه حريص على إطلاق حملة رئاسية أخرى فى وقت مبكر، هذا الشهر، للاستفادة من تراجع الرئيس جو بايدن فى استطلاعات الرأى وإخطار منافسيه المحتملين من الحزب الجمهورى.

في السياق، أجرت آيمرسون كوليدج استطلاع للرأى على مستوى الولايات الأمريكية اظهر ان الرئيس السابق دونالد ‏ترامب يسبق الرئيس الحالى جو بايدن بخطوات فى "سباق افتراضي" لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر ‏عقدها عام 2024.‏

يُظهر الاستطلاع أن ترامب يتفوق على بايدن بنسبة 44 % مقابل 39% فى المواجهة المباشرة، بينما ‏يقول 12% من الناخبين إنهم يخططون للتصويت لشخص آخر.‏