مصر.. عرض القاضي المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال على الطب الشرعي

أمرت جهات التحقيق في الجيزة بمصر اليوم السبت، بعرض القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه بالجرم على الطب الشرعي.

وقالت مصادر مصرية أن هذا الإجراء يأتي بغرض أخذ عينة من دمائهما ومضاهاتها بالدماء التي عُثر عليها بمسرح الجريمة، وعلى ملابس المجني عليها وجسدها، لبيان مطابقتها من عدمها.

كما قررت جهات التحقيق عرض السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهمين على عناصر الأدلة الجنائية، لفحصه وبيان استخدامه.

ولا تزال جثة شيماء جمال، تحت تصرف جهات التحقيق، بمشرحة زينهم، إذ تنتظر أسرتها استلام الجثمان بعد ورود تقرير الطب الشرعي بشأن مضاهاة عينة الدماء التي أخذت من دماء والدة المجني عليها بالبصمة الوراثية للمجني عليها.

واصطحبت جهات التحقيق المتهم الثاني بالقضية، ويُدعى حسين، إلى المزرعة محل الجريمة، وسط حراسات أمنية مشددة، لتمثيل وقائع قتل المجنى عليها، وشرح أمام فريق التحقيقات أنه اشترك مع الزوج في تقييد الإعلامية شيماء بجنزير ليمكنه من خنقها، وضربها بمؤخرة طبنجة مرخصة يمتلكها على رأسها نحو 3 مرات، ولما سقطت على الأرض غارقة في دمائها دفناها سويا بحفرة داخل المزرعة.