إسرائيل تسقط 3 مسيرات لحزب الله

قالت إسرائيل إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة متجهة من لبنان إلى إحدى منصات الغاز التابعة لها في البحر المتوسط اليوم السبت،واتهمت جماعة حزب الله اللبنانية بإطلاقها.

ولم يصدر رد إلى الآن من لبنان على الزعم الإسرائيلي الذي جاء وسط تصاعد حدة الوتر بين البلدين بسب موقع منصة كاريش وجهود وساطة أمريكية مستمرة منذ فترة طويلة لكنها غير مثمرة هدفها الاتفاق على الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعترضت "ثلاثة طائرات مسيرة معادية اقتربت من المجال الجوي فوق المنطقة الاقتصادية البحرية الإسرائيلية".

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن الطائرات المسيرة لم تكن مسلحة، لكن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد ذلك إلى الآن. واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ميليشيا حزب الله بأنها وراء إطلاق الطائرات المسيرة.

وقال في بيان إن المليشيات "تمنع دولة لبنان من التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية وهو أمر حيوي لاقتصاد ورخاء الدولة اللبنانية". وقال الجيش إن عملية الاعتراض التي تمت اليوم السبت هي المرة الأولى التي يُسقط فيها نظام دفاع جوي محمول على سفينة حربية إسرائيلية هدفا يقترب منه.