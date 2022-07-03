تعويض للمتضررين.. بيان هام من “طيران أديل” بعد تأخير وإلغاء عدد من رحلاتها

أصدرت شركة طيران "أديل"، بياناً توضيحياً بشأن الرحلات التي تم تأخيرها أو إلغاؤها، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها.

وقدمت الشركة اعتذارها للمسافرين الذين تعثرت رحلتهم لأسباب خارجة عن إرادتها، مؤكدة اهتمامها بهم والتزامها بتأمين السفر على متن رحلاتها أو على ناقلات بديلة وذلك للرحلات التي يقل تأخيرها عن 6 ساعات.

وأضافت أن الرحلات الممتد تأخيرها لأكثر من 7 ساعات فسيتم استضافة مسافريها بالفنادق لحين إعادة جدولة رحلاتهم الجديدة، مشيرة إلى أنه فى حال إلغاء الرحلة فستقوم بإرجاع كامل المبالغ المدفوعة مع تعويض إضافى بنسبة 100% من قيمة الحجوزات، وذلك بحسب الأنظمة المتبعة .

وكان مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قد أصدر في وقت سابق، بيانا بشأن تكدس المسافرين في المطار، داعيا للتواصل مباشرة مع الناقل الجوي لمعرفة الحقوق الخاصة بالمسافرين.