“#بايدن” يوجه رسالة عاجلة لأصحاب محطات الوقود

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أصحاب محطات الوقود بضرورة تخفيض الأسعار، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بالبلاد.

وكتب “بايدن” في تغريدة على “تويتر”: “رسالتي إلى الشركات التي تريد محطات الوقود وتحدد الأسعار عند المضخة، هذا وقت حرب وخطر عالمي”.

وتابع: “خفضوا الأسعار التي تفرضونه في المضخة، ليعكس التكلفة التي تدفعونها لقاء هذا المنتج افعلو ذلك الآن”.

وارتفع سعر لتر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.82 دولار في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر اللتر في ولاية كاليفورنيا إلى 6.25 دولار مقارنة بنحو 3 دولارات قبل نحو عام.