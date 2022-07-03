بعد ساعات من البحث.. العثور على “#مفقود_ظلم” بمكة متوفياً  

أعلن فريق إنجاد للبحث أنه تم العثور على الشاب المفقود بالقرب من “ظلم” التابعة لـمكة المكرمة من قبل أهله متوفياً.

وتوجه الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالدعاء أن يرحم الله الفقيد ويغفر له، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.