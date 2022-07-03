الأخبار المحلية

بعد ساعات من البحث.. العثور على “#مفقود_ظلم” بمكة متوفياً  

3 يوليو 2022 · < 1 minute

أعلن فريق إنجاد للبحث أنه تم العثور على الشاب المفقود بالقرب من “ظلم” التابعة لـمكة المكرمة من قبل أهله متوفياً.

وتوجه الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالدعاء أن يرحم الله الفقيد ويغفر له، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.

 