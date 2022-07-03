“طفل على ظهر طير”.. مصور يلتقط صورة ساحرة لغيوم تزين سماء الرياض  

أثارت صورة التقطت لحظة الغروب فوق العاصمة الرياض، إعجاب العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت تلك "اللقطة الساحرة" غيمة تشكلت على هيئة طفل بدت وكأنه يجلس على ظهر طير، ليحلقا معاً في السماء.

وتناقل ناشطون على تويتر الصورة من مواقع مختلفة، فيما قام آخرون بنشر صور شبيهة لغيوم تشكلت على هيئة حيوانات أو طيور.

وفسّر بعض المغردين سبب رؤية مثل تلك الأشكال في الغيوم علمياً، مشيرين إلى أنها ظاهرة نفسية تسمى "باريدوليا".

وقالوا إنها حالة تجعل العقل يستجيب لربط ما يشاهده من أشكال عشوائية بصورة حقيقية، كأن تتخيل صورة إنسان في القمر أو على الغيوم، فيما شكك البعض بصحة الصورة، مؤكدين أنها "فوتوشوب"، لكن آخرين نشروا مقطعا مصورا قاطعين الشك باليقين.