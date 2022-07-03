مسؤول أردني يدعو المواطنين لعدم شراء #الأضاحي.. لهذا السبب

دعا رئيس جمعية مربي المواشي في الكرك زعل الكواليت، المواطنين إلى التأني وعدم التسرع بشراء الأضاحي، مؤكدًا توفر الأضاحي في السوق.

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، قال "الكواليت" في مقابلة مع قناة "رؤيا" الأحد: إنه لم يحدث أي تغيير على أسعار المواشي على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه قبل عيد الفطر حدث ارتفاع في أسعار خلطات الأعلاف؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تدخل في تسمين الخراف المستوردة.

وبيّن أن وزارة الزراعة سمحت لهم بالتوسع باستيراد المواشي من عدة دول، شريطة أن تكون هذه الدول خالية من الأمراض.

ولفت إلى أن الخراف الرومانية والإسبانية التي تسيطر على السوق والأكثر رغبة للمواطنين، وأنه يوجد ما يزيد على 400 ألف رأس بالسوق تكفي لعيد الأضحى.

وكان "الكواليت" قد توقّع في وقت سابق أن يتراوح سعر الأضحية الروماني 160-180 دينارًا، في حين يتراوح ما بين 200-250 دينارًا الخروف البلدي.