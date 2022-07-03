بالفيديو.. اخصائية تغذية تقدم نصائح مهمة للحجاج أصحاب الأمراض المزمنة

قدمت أخصائية التغذية دينا سلامة عدة نصائح مهمة للحجاج من أجل أداء المناسك بدون مضاعفات.

وأوصت في لقاء على قناة " السعودية" بضرورة مراجعة الطبيب خاصة لمن يعانون من الأمراض المزمنة، وخاصة مريض السكري إذ لابد أن يحرص على اصطحاب جهاز قياس السكري.

وأوضحت أنه ينبغي على أصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج الإكثار من السوائل أثناء تأدية مناسك الحج لتجنب الجفاف، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ودعت الحجاج الابتعاد عن الأكلات المكشوفة لدى الباعة المتجولين، حماية للجهاز الهضمي وخاصة أن الحجاج يأتون من عدة دول مختلفة الثقافات الغذائية، وتناول الأطعمة بالمعالق ذات الاستخدام الواحد.

وأكدت ضرورة استخدام أغذية لا تفسد جراء الحرارة مثل المعلبات والمكسرات ، وبالنسبة لمريض السكرى لابد من اصطحاب أطعمة تحتوى على السكر لكى لا يسعر بهبوط مفاجئ.

وشددت على ضرورة تناول الأغذية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة مثل الحمضيات وخاصة الغنية بفيتامين c وكذلك القرفة والعسل والكركم.

الجدير ذكره أن وزارة الصحة أوضحت، أن سببَ الإصاباتِ الشائعة بنزلات البرد هذه الأوقات، هو ما يسمى بالعـدوى الفيروسية، كما كشفت عن أعراضها ومتى يجب زيارة الطبيب.

وتظهر الأعراض عند الإصابة بنزلة البرد والتي تتمثل في سيلان الأنف، والتهاب الحلق، يليها السعال والعطاس المتكرر والصداع والإرهاق، لافتة إلى أن الشخص يمكنُ أن يصابَ بنزلة برد في أي وقت من فصول السنة، حيث تمتدُ الأعراضُ من 7 إلى 10 أيام.

وأكدت أنه يجب زيارة الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة أما الأعراض الطفيفـة فغالبا تـزول دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.