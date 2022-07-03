مسؤول أردني عن حادثة غاز العقبة: التحقيق بمراحله الأخيرة

بعد مرور نحو أسبوع على كارثة سقوط خزان غاز في ميناء العقبة بالأردن، تواصل النيابة العامة الأردنية تحقيقاتها في القضية، والتي راح ضحيتها 13 شخصاً ومئات المصابين.

وفي هذا السياق، أوضح أمين عام المجلس القضائي الأردني، الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي وليد كناكريه، اليوم الأحد، أن النيابة العامة كشفت على موقع الحادث وعينت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للمساعدة في إجراءات التحقيق.

وقال إن التحقيق يشمل التأكد من صحة إجراءات التحميل والتنزيل وأعمال مناولة الحاويات والتي كانت جارية في الموقع.

بالإضافة إلى طبيعة عمل المعدات والرافعات المستخدمة وأسلاك التحميل وقوة تحملها للأوزان والأحجام الثقيلة ومدى ومستوى التقيد في إجراءات ومعايير السلامة العامة في التعامل مع المواد المختلفة بما فيها المواد الخطرة.

فيما أكد أن اللجنة ستقدم تقريرها في منتصف الأسبوع الحالي، لافتاً إلى أن إجراءات التحقيق ومخرجاتها هي في مراحلها الأخيرة بعد أن تمكنت النيابة العامة من وضع يدها على تفاصيل الحادثة وأدلتها.

الأردن، العقبة ، عمان