مصادرة أكثر من 250 كجم مواد تالفة وفاسدة بسوق الخضار المركزي في الدمام

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اليوم، حملة تفتيشية بسوق الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك المركزي بالدمام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري أن الحملة تهدف إلى التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك، مشيرًا إلى تكثيف الأعمال الرقابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بما يكفل المحافظة على سلامة واستدامة سلاسل الغذاء.

من جانبه بيّن مدير إدارة الأسواق والمسالخ الدكتور علي الحاجي أن الحملة أسفرت عن ضبط 7 من العمالة المخالفة، ومصادرة أكثر من 250 كجم من المواد التالفة والفاسدة.