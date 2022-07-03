مسؤول في «سبل»: خدمة «حاج بلا حقيبة» تخفف الأعباء اللوجستية عن ضيوف الرحمن

أكد المهندس مؤيد الشريف، مدير مركز أعمال الحج والعمرة في البريد السعودي "سبل"، أن خدمة "حاج بلا حقيبة" تهدف إلى تخفيف الأعباء اللوجستية عن الحاج، من خلال نقل أمتعته من مقر إقامته إلى المشاعر المقدسة.

وأوضح في تصريحات لبرنامج "صباح السعودية" على قناة "السعودية"، أن المركز يستهدف هذا العام تصميم خدمات مبتكرة، لخدمة قطاع الحج والعمرة، وتقديم حج ميسر لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن المركز يخدم الحجاج هذا العام من خلال 13 منفذ بيع، و53 سيارة، بالإضافة إلى 3 سيارات متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات البريدية، بجانب فرق متجولة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد أن المركز يحرص كل عام على الاقتراب من احتياجات الحجاج، وتخفيف الأعباء عليهم، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لخدمة قطاع الحج والعمرة.

وأضاف أن أبرز الخدمات هي البريد الرسمي التي تقدم للجهات الرسمية، أيضًا خدمة طرود الحج والتي تقدم أسعار تنافسية للحجاج من أجل شحن الطرود والهدايا والأمتعة الخاصة بهم.