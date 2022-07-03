معالم ومواقع المدينة المنورة التاريخية من أولويات ضيوف الرحمن لزيارتها

يحرص ضيوف الرحمن المتواجدين في المدينة المنورة زيارة المساجد والمعالم والمواقع والمآثر التاريخية في طيبة الطيبة قبل مغادرتهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء فريضة حج هذا العام 1443هـ.

ويتجول حجاج بيت الله الحرام في المعالم التاريخية والأثرية منها الصلاة في رحاب المسجد النبوي والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما وزيارة والصلاة في مساجد قباء والقبلتين والجمعة والفتح والغمامة والإجابة والشهداء والخندق والميقات بما يعيد إلى أذهانهم الذكريات العطرة والصور الرائعة للسيرة النبويّة على هذه الأرض المباركة, إضافة إلى زيارة مواقع المعارك التاريخية بمنطقة المدينة المنورة في الإسلام منها موقع معركة أحد والخندق وغيرها, إلى جانب زيارة مقبرة شهداء أحد بجوار جبل أحد داخل حرم المدينة المنورة منهم عم الرسول عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه الذي استشهد وبعض من الصحابة في غزوة أحد التي دارات بين المسلمين والمشركين على سفح الجبل ويقصدها الزوار لأخذ العظة والعبرة.

ومن المعالم الجغرافية المشهورة بها المدينة المنورة والمذكورة في السيرة النبوية والمصادر التاريخية والجغرافية جبل أحد وجبل عير والجماوات والأحمية مثل حمى النقيع وحمى الربذة ووادي العقيق ووادي بطحان والرانوناء ووادي القرى وغيرها من الأودية الكثيرة المشهورة ومن أبرز معالم المدينة المنورة مجمع الملك لطباعة المصحف الشريف الذي يشهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة من خلال زيادة عدد النسخ المطبوعة من المصحف الشريف بنسبة تجاوزت الـ 100% حيث بلغ حجم الإنتاج 20 مليون نسخة سنويا إضافة إلى تميز نوعية ورق الطباعة الفاخرة وغير القابلة للتزوير وكذلك زيادة عدد اللغات لترجمة كلمات القرآن الكريم إلى ما يقارب 76 لغة عالمية.