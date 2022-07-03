روسيا تسيطر على “ليسيتشانسك” شرقي أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، السيطرة على مدينة ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا، ما يمنحها السيطرة بالكامل على منطقة لوهانسك، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وتعد السيطرة على لوهانسك من الأهداف المعلنة لتبرير الغزو الروسي لأوكرانيا، ولم يرد أي تأكيد على الفور من الجانب الأوكراني.

كانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قد اعترفت بأن القوات الروسية حققت المزيد من المكاسب في ليسيتشانسك، دون أن يتضح ما إذا كانت هناك وحدات أوكرانية باقية في المدينة.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا قد أعلنوا أمس السبت، السيطرة على ليسيتشانسك، وردت عليهم كييف بأن المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية لا تزال تحت سيطرتها.