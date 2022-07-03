اتهام مستشار رئيس جنوب أفريقيا بتهريب عملات من المملكة وقطر

تحقق شرطة جنوب أفريقيا مع أحد مستشاري الرئيس سيريل رامافوسا، بشأن اتهامه بتهريب عملة أجنبية لحساب الرئيس، وفقا لما ذكرته صحيفة "صنداي اندبندنت".

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن المستشار - الذي لم يذكر اسمه -، يخضع للتحقيق من جانب وحدة الجرائم ذات الأولوية؛ لتهريبه أموال من المملكة العربية السعودية وقطر، على متن طائرة خاصة أثناء سفره بجواز سفر دبلوماسي.

وأكد بيان للرئيس رامافوسا أن مصدر العملة الأجنبية، التي سُرقت من مزرعته عام 2020، جاء من بيع الماشية.

ونقلت صحيفة صنداي عن مصادر إنه تم وضع الأموال القادمة من الدولتين في قطع أثاث قبل أن يتم نقلها إلى مزرعة رامافوسا.