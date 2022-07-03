50 خدمة إلكترونية و10 تطبيقات رقمية لخدمة الحجاج

طوّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، التقنية التي تُسهم في تقديم الخدمات للحجاج والعُمّار، عبر توفير العديد من الروبوتات الذكية لتجويد الخدمات في المسجد الحرام وساحاته، و تيسير وتسهيل أعمال منسوبي ومنسوبات الرئاسة لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

ويشهد الحرمان الشريفان اهتمامًا من قبل الرئاسة العامة لشئون الحرمين بتوفير الخدمات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي وفق خططها الاستراتيجية "2024"، والتي شملت 50 خدمة إلكترونية مختلفة، و10 تطبيقات رقمية، و4 مواقع إلكترونية، متضمنة نطاقات عمل محددة، تُسهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة وتهيئة الخوادم، وتشغيل وصيانة وتهيئة الموزعات السلكية واللاسلكية، وتهيئة غرف مراكز البيانات، وغيرها من الخدمات.

وتضع حكومة المملكة العربية السعودية، أولى اهتماماتها في خدمة ضيوف الرحمن، وتسعى تزامنا مع توافدهم لأراضيها في كل عام إلى تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات والمبادرات، لتضمن أداء فرائضهم على أكمل وجه بكل يسر وسهولة .