750 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الأضحى بالمدينة المنورة

أنهى فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، تهيئة الجوامع والمصليات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، والتي تبلغ 750 جامعاً ومصلى.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب العتيبي أنه تم تكليف المراقبين والعاملين ومؤسسات الصيانة والنظافة لمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت وخدمات المياه لتهيئتها لصلاة عيد الضحى المبارك.