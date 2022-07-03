مقاطعة آسيوية تسجل أول وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة

قال مسؤولون في ماكاو إنه تم تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا اليوم الأحد، فيما تعد أول حالات وفاة بالفيروس يتم تسجيلها منذ بداية الجائحة عام 2020.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة قالت في بيان إن سيدتين (100 عام) و(94 عاما) يعانيان من أمراض مزمنة ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وتوفيا بعد أيام من تلقي العلاج.

وأضاف البيان أن السيدة الأكبر سنا لم تحصل على اللقاح، في حين حصلت الأصغر سنا على جرعتي اللقاح.

وقالت او ليونج يو سكرتيرة الشؤون الاجتماعية والثقافية في ماكاو إن حالتي الوفاة تعدان أول حالات يتم تسجيلها في ماكاو منذ أن ظهر فيروس كورونا في الصين منذ عامين ونصف.

وتشهد ماكاو أسوأ تفش لفيروس كورونا، حيث سجلت اليوم 90 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة منذ بدء أحدث تفش 784 حالة.

وأضافت ليونج أن ماكاو سوف تجرى ثلاث جولات من الاختبارات الشاملة خلال الاسبوع المقبل، حيث وصل 650 شخصا من البر الرئيسي الصيني لتقديم الدعم.