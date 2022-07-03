تشيلسي يضغط بقوة لحسم صفقة نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادى تشيلسي يحاول التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تشيلسي سيضغط فى الساعات الأخيرة للتعاقد مع النجم الهولندى، وبحسب هذه المعلومة، فإن الفريق الإنجليزي يريد لعب ببطاقتين لا يملكهما مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة، الأول هو إمكانية اللعب في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه بالنسبة إلى دي يونج من المهم أن تكون قادرًا على اللعب فى البطولة الأوروبية، وهو أمر لن يحدث هذا الموسم إذا وقع مع مانشستر يونايتد.

وتابعت الصحيفة، والثاني هو ماتياس دى ليخت، والذي يعد أحد اللاعبين الذين يريد البلوز التوقيع معه، كون مدافع يوفنتوس المركزي هو أحد أفضل أصدقاء دى يونج فى عالم كرة القدم، وسيكون سعيدًا باللعب معه مرة أخرى كما فعل فى أياكس.