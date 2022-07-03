ريال مدريد يحسم مستقبل ألفارو

حسم مسئولو ريال مدريد الإسباني مستقبل ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن للملكي، بعد انتهاء فترة إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي نهاية موسم 2021-2022.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد لا يدرس إبرام أى تعاقدات تكلف خزائنه الكثير من الأموال خلال الوقت الحالي، لذا قرر الإبقاء على أودريوزولا كبديل للنجم دانى كارفخال.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يخطط لتعزيز دفاع الملكي هذا الصيف، وسيعتمد على ألفارو أودريوزولا كأحد أبرز الإضافات لمنافسة دانى كارفاخال فى مركز الظهير الأيمن، وصرف النظر عن ضم لاعب في هذا المركز.

وأشارت إلى أن أودريوزولا هو اللاعب الوحيد الذى يمتلك ثقة مدرب ريال مدريد للبقاء مع الفريق الموسم المقبل، من بين اللاعبين المنتهية إعارتهم.