تقارير تكشف موقف بايرن ميونخ من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادى بايرن ميونخ الألمانى من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية

رونالدو أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته فى الرحيل بسبب رغبته فى إبرام النادى صفقات جديدة من أجل المنافسة على الألقاب الموسم المقبل، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ومنذ ذلك الحين تردد اسم رونالدو بقوة للانتقال للعملاق البافارى لتعويض إمكانية رحيل ليفاندوفسكي لبرشلونة

وقالت صحفية "بيلد" إن كل ما يُقال عن انتقال رونالدو لبايرن ميونخ أنباء غير صحيحة تماما، وعلى الرغم من الثقة التى يوليها رونالدو للمدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد إريك تين هاج، لكن البرتغالي يرى أن الأمر غير كاف بدون لاعبين جدد قادرين على العودة باليونايتد مجددًا للمنافسة على البطولات.