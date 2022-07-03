أسهم الخليج تغلق على تباين والبورصة المصرية لأدنى مستوى في عامين

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على تباين، إذ واصل المؤشر السعودي خسائره وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي تصميم البنوك المركزية على احتواء التضخم إلى تباطؤ اقتصادي.

واجتمع رؤساء البنوك المركزية من مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي في البرتغال الأسبوع الماضي وأعلنوا التزامهم مجددا باحتواء التضخم أيا كان الثمن.

ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.5 بالمائة مع تراجع سهم رتال للتطوير العمراني 2.4 بالمائة وهبوط سهم مصرف الراجحي 2.6 بالمئة.

وفي قطر ارتفع مؤشر الأسهم 0.7 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمائة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، بأكثر من اثنين بالمائة يوم الجمعة إذ فاق أثر نقص الانتاج في ليبيا وإغلاقات في النرويج أثر التوقعات بأن يحد التباطؤ الاقتصادي من الطلب.

وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر الأسهم الرائدة المصري 2.4 بالمائة مسجلا أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين في حين خسر سهم البنك التجاري الدولي 2.2 بالمائة.

ومن العوامل التي أدت إلى التراجع أثر الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة وفي الفترة الأخيرة احتمالات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.