بعد انتظار لسنوات.. حلم “زهير أبو سعدة” بأداء فريضة الحج يتحقق

بعد سنوات من الانتظار، تحقق حلم الحاج "زهيرة أبو سعدة"، الذي يقيم في العاصمة الألمانية برلين، منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك بأداء فريضة الحج، وزيارة البيت العتيق.

وقال أبو سعدة: إنه سجّل بالحج منذ العام 2020، ولكن موسم الحج أُلغي حينها جرّاء جائحة فيروس "كورونا" المستجد، إلى أن تحقق حلمه هذا العام.

وأوضح أن والده أدى الفريضة في العام 1990، وأنه تربى على الالتزام الديني، وأن والدته وشقيقاه أدوا الفريضة كذلك، وروا له مدى الإبهار الذي رأوه، ما دفعه لمتابعة المحاولة في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

من ناحيتها، قالت زوجته: إن وجودهم في دولة أوروبية، يتيح لهم السفر لأي مكان يريدونه، إلا أن الحلم يبقى زيارة البيت العتيق، وأداء فريضة الحج.