ناشطة حقوقية ونائبة سابقة.. إيران تطارد ابنة رئيسها الأسبق باتهامات جديدة

وجهت محكمة لابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني اتهامات بالدعاية ضد النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلنت السلطة القضائية الأحد.

وقال مدعي عام طهران علي صالحي إن "لائحة الاتهام ... صدرت وأحيلت على المحكمة بتهم النشاط الدعائي ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية"، وفق موقع ميزان التابع للسلطة القضائية.

وتتعلق الاتهامات بتعليقات مفترضة لفائزة رفسنجاني وهي نائبة سابقة وناشطة في مجال حقوق النساء، خلال نقاش إذاعي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في نيسان/أبريل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن فائزة رفسنجاني قولها إن طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية" التي وضعتها الولايات المتحدة "ضار بالمصالح الوطنية".

وشطب الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" أحد المطالب الشائكة في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015.

وفائزة رفسنجاني البالغة 59 عامًا، هي ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس المعتدل الاسبق الذي دعا إلى التقارب مع الغرب والولايات المتحدة.

اعتقلت الناشطة النسوية والنائبة السابقة وحكم عليها بالسجن ستة أشهر في نهاية عام 2012 بتهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية.